Реклама микрокредитов заинтересовала УФАС

Антимонопольщики предложили экспертам включиться в работу по ее оценке.

Как сообщили в Орловском УФАС России, в стенах этого ведомства под председательством заместителя руководителя Управления Елены Гришуновой состоялось очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции, действующего при управлении. В роли экспертов выступили представители общественных организаций, бизнеса, высших учебных заведений и др. Они должны были дать независимую оценку рекламе, которую проверяют на соответствие требованиям закона.

«Поводом для проведения заседания Экспертного совета стали поступившие материалы Отделения по Орловской области Банка России о факте возможного нарушения законодательства о рекламе со стороны микрокредитной организации «Отличные наличные» на остановочном павильоне «Площадь Карла Маркса» в городе Орле, — пояснили в пресс-службе регионального Управления ФАС. — Члены Экспертного совета единогласно решили, что указанная реклама, размещенная внутри остановочного павильона, в первую очередь привлекает внимание тех людей, которые ожидают общественный транспорт на данной остановке, а также на проходящих мимо пешеходов».

По мнению экспертов, эта реклама «не ориентирована на водителей и пассажиров автотранспортных средств, проезжающих по автомобильной дороге» даже несмотря на то, что она динамической (то есть рекламные плакаты на ней периодически сменяются). Текст эксперты сочли выполненным шрифтом, доступным для восприятия. У потребителей имеется возможность прочитать его в полном объеме за определенный промежуток времени.

«Данная позиция членов Экспертного совета будет учтена при рассмотрении поступившего обращения Банка России Отделение Орел, — заверили в Орловском УФАС. — В завершение Экспертного Совета участники выразили заинтересованность в дальнейшем обмене практиками соблюдения законодательства о рекламе. Такие мероприятия помогают вырабатывать единую правоприменительную практику и общие подходы в решении задач, которые поставлены перед антимонопольными органами».

ИА «Орелград»