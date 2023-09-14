В Орле открылся «Центр помощи по вопросам СВО»

Сегодня в облсовете обсудили планы его работы на ближайшее будущее.

Центр является совместным проектом Министерства обороны РФ и Рабочей группы по вопросам СВО. В первую очередь, его деятельность заключается в донесении до жителей региона информации о финансовой и социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Сегодня председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский провёл рабочее совещание с руководством Центра. Также в нём приняли участие представители профильных департаментов Орловской области, общественных и ветеранских организаций, филиала Фонда «Защитники Отечества», депутатского корпуса областного и городского Советов.

Как стало известно на встрече, центр работает по двум направлениям – организация информационной кампании в интернете и СМИ и проведение оффлайн-мероприятий. «Главное — уйти от популизма, бюрократии и чиновничьих проволочек. Есть вопрос, есть проблема — ищем пути решения и решаем», — отметил первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин.

В свою очередь, Музалевский отметил, что центр должен взаимодействовать с филиалом Фонда «Защитники Отечества». За первые три месяца его работы туда поступило 493 обращения, из которых по 354 уже приняты решения. Остальные находятся в работе. Также филиал фонда оказал юридическую и психологическую помощь 110 орловцам, 22 человека получили удостоверение ветерана боевых действий, 123 смогли оформить положенные меры социальной поддержки и денежные выплаты.

«Центр помощи по вопросам СВО» находится на 1-й Посадской, 14, в кабинете 10. Контактный телефон – 8 (4862) 55-48-22.

ИА «Орелград»