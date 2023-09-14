В Орле рассказали, сколько дней положено на свадьбу

Взять отпуск для подготовки и проведения свадьбы достаточно просто.

Государственная инспекция труда в Орловской области подготовила для жителей региона лайфхак. Как следует из сообщения ведомства, перечень полезных советов направлен на тех, кто планирует свадебное торжество. Инспекторы рассказали орловцам, как взять отпуск для подготовки и проведения свадьбы. В частности, для регистрации брака можно взять отпуск за свой счет — до пяти календарных дней.

«Отказать в таком отпуске работодатель не может, — подчеркнули в Государственной инспекции труда в Орловской области. — Отпуск в связи со свадьбой предоставляется независимо от трудового стажа и не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Для оформления такого отпуска необходимо написать заявление работодателю».

К слову, по данным Орелстата в январе-июне 2023 года в Орловской области было зарегистрировано 1547 браков. Для сравнения, в первой половине 2022 года в регионе супружеские отношения брачным союзом официально скрепили 1538 пар. По данным Управления записи актов гражданского состояния Орловской области, июль 2023 года стал довольно урожайным на свадьбы. Всего за один месяц был зарегистрирован 621 брак.

Из них 473 брака в июле зарегистрировал Межрайонный отдел ЗАГС № 1 (город Орел, Орловский, Урицкий, Сосковский, Шаблыкинский, Болховский, Свердловский, Глазуновский, Кромской, Троснянский, Дмитровский, Хотынецкий районы). На втором месте Межрайонный отдел ЗАГС № 2 (город Ливны, Ливенский, Колпнянский, Малоархангельский, Должанский, Верховский, Новодеревеньковский, Краснозоренский, Покровский районы) – 87 браков, на третьем месте Межрайонный отдел ЗАГС № 3 (город Мценск, Мценский, Залегощенский, Новосильский, Корсаковский районы) – 61 брак.

ИА «Орелград»