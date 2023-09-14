В Орле хищения товаров из магазинов вышли на новый уровень

14.9.2023 | 15:12 Закон и порядок, Новости

Теперь преступники действуют группой.

Фото: ИА «Орелград»

Любопытную информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области. Очередной эпизод с тайным хищением товаров из магазина произошёл в Железнодорожном районе. Однако, вопреки сложившейся преступной «практике», злоумышленник действовал не в одиночку.

Как рассказали в полиции, из магазина украли несколько упаковок машинного масла общей стоимостью около 19 тысяч рублей. По текущей версии, один из посетителей отвлекал продавца расспросами, а другой совершал кражу.

Уголовное дело возбудили по второй части соответствующей статьи (158). Полиция установила и задержала подозреваемых – жителей Орловского муниципального округа и Северного района Орла. Они дали признательные показания.

Мужчина, непосредственно совершавший кражу, находится под подпиской о невыезде. Ему 36 лет. Свою «добычу» подозреваемые успели продать, а вырученными средствами распорядились по своему усмотрению.

ИА «Орелград»


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