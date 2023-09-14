Орловчанка на «Рено» вылетела с трассы на обочину

14.9.2023 | 14:04 Новости, Происшествия

Женщину госпитализировали.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло накануне в 9 часов 20 минут. Местом действия стала трасса «Новосиль – Корсаково – Орлик». Авария случилась на 11-м километре дороги — на территории Новосильского района.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, пострадавшей 33 года. «Рено Логан» ехал со стороны села Голунь в сторону деревни Мужиково.

В какой-то момент по пока неизвестным причинам водитель допустила съезд с дороги. Сначала «Рено» выехал на обочину справа (по ходу движения), затем вернулся на трассу, но тут же выскочил на обочину слева. После этого иномарка врезалась сразу в несколько препятствий – металлический барьер, дорожный знак и опору линии электроосвещения. Затем машина ещё и перевернулась.

Женщину доставили в Новосильскую ЦРБ, причём не на «Скорой», а на попутном автомобиле. Там её осмотрел фельдшер. После этого пациентку перевезли во Мценскую ЦРБ и госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Орловской области после ДТП госпитализирован водитель «Мерседеса».

ИА «Орелград»


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