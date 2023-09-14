В Орле осудили подпольного торговца табаком

14.9.2023 | 17:19 Закон и порядок, Новости

Он являлся лидером преступной группы.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Она занималась незаконным оборотом табачных изделий, причём в особо крупном размере. Противоправную деятельность выявили в апреле минувшего года, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области.

Члены организованной группы нелегально приобретали и продавали, а также хранили и перевозили табачные изделия без акцизных марок. У них изъяли около 17 тысяч пачек такой продукции.

Дело возбудило региональное Управление ФСБ (по соответствующей статье 171.1, часть 6, пункты «а» и «б»). В итоге Северный районный суд Орла приговорил лидера к двум годам лишения свободы условно (с испытательным сроком в два года), а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе УФСБ.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


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