В Орловской области вырастет прожиточный минимум

Утверждены показатели на 2024-й год.

Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Величина прожиточного минимума на душу населения составит 14 186 рублей. Это на 817 рублей превышает показатель, установленный для текущего года.

Подрастут и минимумы для отдельных категорий граждан:

для трудоспособного населения – до 15 463 (на 891 рубль),

для пенсионеров – до 12 200 (на 703 рубля),

для детей – до 13 760 (на 792 рубля).

Постановление вступит в силу с 1-го января 2024-го года.

ИА «Орелград»