В Орловской области вырастет прожиточный минимум

14.9.2023 | 13:48 Новости, Экономика

Утверждены показатели на 2024-й год.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Величина прожиточного минимума на душу населения составит 14 186 рублей. Это на 817 рублей превышает показатель, установленный для текущего года.

Подрастут и минимумы для отдельных категорий граждан:

  • для трудоспособного населения – до 15 463 (на 891 рубль),
  • для пенсионеров – до 12 200 (на 703 рубля),
  • для детей – до 13 760 (на 792 рубля).

Постановление вступит в силу с 1-го января 2024-го года.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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