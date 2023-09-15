Клычков отправил в отставку орловское правительство

Новый состав сформируют через месяц.

Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение сегодня. Это является стандартной послевыборной процедурой.

Фактически пока что правительство продолжит работать в прежнем составе, однако чиновники превратятся из полноценных назначенцев в «исполняющих обязанности». Спустя месяц их состав и положение могут остаться прежними, а могут и измениться.

На данный момент наибольшей интригой является должность первого заместителя губернатора. Этот пост (теперь уже в качестве исполняющего обязанности) занимает Вадим Соколов. Ранее он руководил региональным избиркомом.

Однако в июле стало известно, что Клычков включил Соколова в число кандидатов в члены Совета Федерации от исполнительной власти Орловской области. Также в список вошли Ольга Анисимова (глава филиала фонда «Защитники Отечества») и Сергей Ступин (директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», в прошлом занимавший другие ответственные должности).

Напомним, что сегодня Клычков официально вступил в должность губернатора во второй раз.

ИА «Орелград»