Клычков уволил Соколова по его желанию

Экс-первый замгубернатора станет сенатором.

Соответствующий указ (№630) подписан сегодня. Полномочия Вадима Соколова как первого первого заместителя губернатора – руководителя администрации и правительства Орловской области – прекращаются досрочно, на основании заявления самого теперь уже бывшего чиновника.

Как и ожидалось, Соколов станет членом Совета Федерации от Орловской области. Он сменит Владимира Круглого, который представляет в СовФеде Орловщину уже девять лет.

Напомним, что, согласно действующим правилам, от одного региона назначаются по два сенатора — двумя региональными ветвями власти, исполнительной и законодательной. Это происходит каждый раз, соответственно, после выборов губернатора либо депутатов парламента региона.

Вторым сенатором от нашей области является Василий Иконников, лидер орловского отделения КПРФ.

Соколов вступит в новую должность с завтрашнего дня. Он является представителем «Единой России». Государственный деятель родился в Орле в 1967-м году. Окончил исторический и юридический факультеты ОГУ имени Тургенева, а также аспирантуру. Работал в администрации города Орла, горсовете, администрации Орловской области. Затем возглавлял региональный избирком. С 2014-го года исполнял обязанности заместителя губернатора, затем стал полноправным, а потом и первым замгубернатора.

Ранее стало известно, что Клычков вступил в должность губернатора во второй раз и отправил в отставку правительство региона.

ИА «Орелград»