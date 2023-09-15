Клычков вступил в должность губернатора во второй раз

15.9.2023 | 12:57 Важное, Новости, Политика

Официальная церемония прошла в здании правительства региона.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Кульминацией стало принесение присяги. Андрей Клычков, положив руку на Конституцию РФ, пообещал верно служить народу. Церемония транслировалась на официальном портале области.

На мероприятии присутствовал ряд почётных гостей, в том числе, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. Он поздравил Клычкова с официальным вступлением в должность.

Также свои поздравления озвучил митрополит Орловский и Болховский Тихон, благословивший губернатора на новый срок и подаривший ему икону Сергия Сребрянского. «Раньше говорили, что чем больше чемодан, тем легче ноша. Но это не так. Губернаторство — это крест», — высказался глава митрополии.

В ответной речи Андрей Клычков, в свою очередь, выразил благодарность президенту Владимиру Путину и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, а также жителей Орловской области, поддержавших его кандидатуру на выборах. Теперь губернатору предстоит сформировать новое правительство региона. На это у Клычкова есть месяц.

Перед церемонией губернатор встретился с другими кандидатами, принимавшими участие в выборах. В их число вошли не только Светлана Ковалёва и Владислав Числов, но и Владимир Стебаков, который заявился на участие в гонке, но затем снял свою кандидатуру. Клычков поблагодарил соперников за участие в выборах и обсудил с ними дальнейшую совместную работу.

ИА «Орелград»


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