Клычков вступил в должность губернатора во второй раз

Официальная церемония прошла в здании правительства региона.

Кульминацией стало принесение присяги. Андрей Клычков, положив руку на Конституцию РФ, пообещал верно служить народу. Церемония транслировалась на официальном портале области.

На мероприятии присутствовал ряд почётных гостей, в том числе, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. Он поздравил Клычкова с официальным вступлением в должность.

Также свои поздравления озвучил митрополит Орловский и Болховский Тихон, благословивший губернатора на новый срок и подаривший ему икону Сергия Сребрянского. «Раньше говорили, что чем больше чемодан, тем легче ноша. Но это не так. Губернаторство — это крест», — высказался глава митрополии.

В ответной речи Андрей Клычков, в свою очередь, выразил благодарность президенту Владимиру Путину и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, а также жителей Орловской области, поддержавших его кандидатуру на выборах. Теперь губернатору предстоит сформировать новое правительство региона. На это у Клычкова есть месяц.

Перед церемонией губернатор встретился с другими кандидатами, принимавшими участие в выборах. В их число вошли не только Светлана Ковалёва и Владислав Числов, но и Владимир Стебаков, который заявился на участие в гонке, но затем снял свою кандидатуру. Клычков поблагодарил соперников за участие в выборах и обсудил с ними дальнейшую совместную работу.

ИА «Орелград»