Орловец подозревается в попытке подкупа полицейского

Преступление произошло в Кромском районе.

Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области. Факт был зафиксирован накануне вечером.

59-летний подозреваемый находился в Отделении МВД России по Кромскому району. Мужчину должны были привлечь к административной ответственности. Он нарушил ограничения на управление автомобилем, наложенные на него ранее.

Орловец попытался решить вопрос, передав сотруднику полиции 11 тысяч рублей. Однако в итоге «навесил» на себя ещё и уголовное дело. Оно возбуждено по статье 291 (покушение на дачу взятки).

Следователь уже допросил подозреваемого. Мужчина дал признательные показания.

«Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области», — отметили в Следственном комитете.

ИА «Орелград»