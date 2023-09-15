Орловщина впервые получит средства на развитие глэмпингов

Так называются особые «гостиницы на природе».

Глэмпинг – разновидность кемпинга (палаточного лагеря), но отличается от него более комфортными условиями проживания. Накануне правительство РФ приняло решение о выделении дополнительного финансирования на программу строительства модульных отелей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

До конца 2024-го года будут поддержаны 433 проекта из 58 регионов. 13 субъектов РФ, в том числе, Орловская область, получат такие транши впервые, и по итогам должны реализовать 74 проекта и построить около 2 тысяч новых гостиничных номеров. Об этом сообщает Министерство экономического развития России.

Общий объём финансирования программы (до 2024-го года включительно) составит целых 23 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование поступит из нескольких источников. В частности, в текущем году пять миллиардов выделит резервный фонд федерального правительства, в будущем такую же сумму возьмут из средств Министерства финансов.

«Наибольший объём средств получат Республики Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарская Республика. Также в лидерах Астраханская, Иркутская, Новосибирская, Самарская, Нижегородская, Тверская области», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

ИА «Орелград»