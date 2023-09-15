Орловец получил срок за подзатыльник школьному приятелю

Друзья повздорили в ходе совместного распития спиртных напитков.

Данное уголовное дело рассматривал в первой инстанции Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, который ранее судимостей не имел, но теперь был обвинен по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Суд установил, что два приятеля, знакомые еще со школы, решили весело провести время. Потерпевший пришел в гости к своему другу около 19 часов. Школьные товарищи стали распивать спиртное, периодически выходя на балкон.

Около 23 часов вечера очередной выход на балкон закончился ссорой. Приятели припомнили какие-то обиды и начали друг друга взаимно оскорблять. Хозяин квартиры сначала дал своему гостю подзатыльник, иными словами ударил его ладонью по затылку. Следователям он пояснил, что хотел тем самым усмирить гостя. Однако тактика подзатыльника не сработала, поскольку гость, вернувшись в зальную комнату, продолжил сыпать оскорблениями в адрес своего школьного друга.

Последний сменил тактику и перешел к более решительным действиям. Сначала он ударил гостя кулаком по лицу, а потом нанес ему удар коленом в бок. После этого потерпевший действительно присмирел. Друзья еще какое-то время распивали спиртное, после чего гость почувствовал себя плохо и ушел. Вскоре ему стало еще хуже, и он был госпитализирован. Оказалось, что удар коленом в бок повредил жизненно важный орган, и только своевременное вмешательство медиков помогло спасти жизнь потерпевшему.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, однако в дальнейшем отказался от дачи показаний по предъявленному ему обвинению, воспользовавшись правом, предоставленным положениями статьи 51 Конституции РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком. Осужденному велели не реже одного раза в месяц отмечаться у правоохранителей и не менять постоянное место жительства без их уведомления.

ИА «Орелград»