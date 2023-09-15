В Орле торговцу контрафактом назначили штраф с копейками

Арбитражный суд удовлетворил требования транспортной прокуратуры.

В Орле арбитражный суд рассмотрел административные материалы, представленные Орловской транспортной прокуратурой. Надзорное ведомство просило суд привлечь местного индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 112 155 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Как следует из материалов дела, требование административного органа было мотивировано результатами ранее проведенной проверки. Прокурорские работники посетили магазин, принадлежащий ИП и расположенный в Орле на улице 8 Марта. В момент их визита на реализации находились товары, содержащие воспроизведение товарных знаков, сходных до степени смешения с зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками «New Balance», «PUMA» и «Levi’s».

Индивидуальный предприниматель в судебном заседании признал заявленное прокуратурой требование в полном объеме. Он также подтвердил факт реализации контрафактного товара, указанного в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении. Однако просил смягчить по возможности ему наказание. К слову, проверка прошла в июне текущего года, а дело было возбуждено в июле, поскольку потребовалось время на экспертизу изъятого в магазине подозрительного товара.

Это были кроссовки, футболки и носки, в том числе детские, которые были снабжены товарными знаками, похожими на бренды известных на весь мир компаний. Всего было изъято более десятка наименований различных товаров. Экспертизу проводили специалисты из Брянска. На основании вынесенного заключения и было заведено дело. Кроме того, прокуроры выяснили, что правообладатели указанных товарных знаков не давали орловскому ИП прямого разрешения на их использование. Да и вряд ли бы они его дали, поскольку товар оказался поддельным.

«Изъятая продукция содержит признаки, отличающие ее от оригинальной продукции правообладателя, в частности: продукция изготовлена из материалов низкого качества; швы низкого качества; ярлыки отличаются от оригинальных, — говорится в материалах дела. — Исследование проводилось методом сравнительного анализа продукции с товарными знаками и наиболее приближенными по внешнему виду образцами оригинальной продукции правообладателя. В связи с вышеуказанным, данная продукция является незаконно индивидуализированной товарными знаками, то есть контрафактной».

Суд постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности, но снизил запрошенное прокуратурой наказание в виде административного штрафа до 56 077 рублей 50 копеек. Также суд постановил конфисковать и уничтожить изъятый товар.

ИА «Орелград»