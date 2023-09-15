В Орловской области посчитали средние цены и зарплаты

Орёлстат представил данные за июль текущего года.

По итогам месяца в Орловской области стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения составила 18 тысяч 253 рубля 6 копеек. По сравнению с предыдущим месяцем её размер увеличился на 0,01%.

При этом стоимость условного минимального набора продуктов питания оказалась равна 5 тысячам 691 рублю 7 копейкам. Этот показатель даже не вырос, а снизился — тоже незначительно, на 1,5%.

Также в ведомстве рассказали об орловских зарплатах за июнь. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 51 тысячу 459 рублей. Она увеличилась на 9,9% (по сравнению с маем) или на 17,3% (по сравнению с аналогичными данными годичной давности).

Что касается реальной заработной платы, которая расчитывается с учётом индекса потребительских цен, то в июне 2023-го года по сравнению с июнем 2022-го она выросла на 14,3%.

Ранее стал известен размер прожиточного минимума в Орловской области на 2024-й год.

ИА «Орелград»