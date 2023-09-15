Под Орлом займутся профилактикой межэтнических конфликтов

15.9.2023 | 21:00 Новости, Общество

Для решения поставленных задач утверждена специальная программа.

Администрация Ливенского района. Фото: yandex.ru/maps

Власти Ливенского района утвердили муниципальную программу укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, которая также предусматривает мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов. Действие документа рассчитано на 2024-2026 годы. Большинство запланированных мероприятий будут проводиться в рамках должностных полномочий участников программы, финансирование потребуется только на издание памяток и брошюр. Поэтому оно будет небольшим: всего по 4000 рублей в год.

Несмотря на скромную финансовую составляющую, авторы документа ставят ряд важных задач. Среди них, например, стоит задача по уменьшению проявлений экстремизма и негативного отношения к людям другой национальности и веры. Еще одна цель – повышение уровня информированности населения об этническом разнообразии на территории Ливенского района. Согласно статистической справке, в Ливенском районе проживают представители 26 национальностей, в том числе, помимо русских, азербайджанцы, армяне, лезгины, чеченцы, гагаузы, аварцы, езиды, татары, иранцы, поляки, украинцы и другие. Основную часть местного населения составляют русские, однако власти называют его как этнически неоднородное.

При этом текущую этноконфессиональную обстановку местная администрация оценивает как стабильную, связанную с общими процессами социально-экономического и политического развития. Вместе с тем проблема межэтнических противоречий, как отмечают авторы программы, требует пристального внимания и системного регулирования. «Потенциал межэтнической напряженности во многом зависит от наличия разнонаправленности этнических интересов, а также значительное влияние на содержание межнациональных отношений оказывают тенденции, происходящие в мире», — сказано в документе.

Программой предусмотрено обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, реализация прав национальных меньшинств, поддержка и развитие языков и культур народов РФ, профилактика конфликтных проявлений ксенофобии, национальной, расовой и религиозной нетерпимости и многое другое.

ИА «Орелград»


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