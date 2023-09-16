Орловцев обеспечат магазинами и киосками

Новые торговые нормативы утвердили в Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил новые нормативы минимальной обеспеченности населения площадью и количеством торговых объектов. В предыдущий раз подобные величины утверждались в сентябре 2022 года. Нормативы вводятся в соответствии с федеральным законодательством, но власти регионов имеют право рассчитывать их самостоятельно, с учетом коэффициентов, специально установленных для каждой территории и для каждого типа объектов.

Согласно постановлению губернатора, норматив минимальной обеспеченности населения Орловской области составляет 2801 стационарный торговый объект на каждые 10 тысяч человек. Для Орла данный норматив установлен в количестве 1187 стационарных торговых объектов, для Ливен – 172, для Мценска – 144. Нормативы минимальной обеспеченности населения количеством стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, таковы: Орловская область — 980 объектов на каждые 10 тысяч человек, Орел – 415, Ливны – 60, Мценск – 50.

Что касается нестационарных торговых объектов, то таковых в Орловской области на каждые 10 тысяч жителей должно приходиться минимум 490, в Орле – 208, в Ливнах – 30, в Мценске – 25. Кроме того, в Орловской области должно работать минимум 58 ярмарок и розничных рынков (Орел – 12, Ливны и Мценск – по 2). Стоит отметить, что уже много лет в крупнейших городах Орловщины наблюдается заметное превышение имеющихся торговых площадей над нормативными значениями, так что дефицита в них не наблюдается.

Например, в Орле на начало 2023 года обеспеченность населения города торговыми площадями превышала норматив в 2,7 раза, посадочными местами в предприятиях общественного питания — в 1,5 раза. По данным администрации областного центра, потребительский рынок города Орла включал на начало 2023 года 4604 объекта, в том числе 2362 стационарных объекта розничной и оптовой торговли, 494 киоска и павильона, 11 постоянно действующих и три тематические ярмарки («Ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел», «Ярмарка «День меда» и «Новогодняя тематическая ярмарка»). Также в городе действовало 535 предприятий общественного питания и 1199 предприятий по оказанию услуг.

ИА «Орелград»