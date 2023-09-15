В Орле энергетики ловко отбились от претензий прокуратуры

Они оспорили в суде представление надзорного органа.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по любопытному иску. Заявление подало ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт», а ответчиком выступила прокуратура Советского района города Орла. Энергетики просили о признании недействительным представления надзорного органа, вынесенного в январе 2023 года. Как установил суд, в октябре 2022 года одна из жительниц многоквартирного дома в Орле обратилась в «Орловский энергосбыт» по вопросу начисления платы за электроэнергию за места общего пользования.

Также она поставила вопрос правильности показаний прибора учета электроэнергии, в связи с пожаром на 1-м этаже дома, в котором она проживает. Огонь вспыхнул в тамбуре двух квартир. По указанному в обращении адресу энергетику направили комиссию для проверки заявления. По результатам осмотра прибора учета электроэнергии был составлен акт с участием активной гражданки. Из него следовало, что прибор учета неисправен. Гражданке разъяснили порядок оплаты при неисправном приборе учета и произвели перерасчет платы за ОДН.

Спустя пару дней она направила энергетикам дополнительное заявление с документами и через какое-то время получила мотивированный ответ. Продолжение истории последовало в конце января 2023 года, когда в адрес компании поступило письмо от прокуратуры Советского района. Из него следовало, что была проведена проверка по заявлению гражданки «по вопросу привлечения должностных лиц ООО «Орловский энергосбыт» к административной ответственности». По результатам прокурорской проверки было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Тем не менее, компания получила представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В нем было указано, что должностным лицом компании якобы были нарушены положения закона, выразившееся в пропуске 30-дневного срока со дня регистрации ее письменного обращения. По мнению прокуратуры, это нарушило право гражданки «на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, что повлекло ее обоснованное обращение в прокуратуру района».

В своем представлении надзорное ведомство требовало не позднее, чем в месячный срок принять конкретные меры к устранению нарушений законодательства, а именно: дополнительно изучить с ответственными работниками компании требования законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан. Также она требовала принять меры к устранению причин и условий, им способствующих, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

После этого компания оперативно распорядилась о проведении необходимого инструктажа с сотрудниками. Однако в мае прокуратурой было вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении одного из руководящих сотрудников компании, которому инкриминировали умышленное невыполнение требований прокурора.

Энергетики же, полагая, что январское представление прокуратуры нарушает права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратились в арбитражный суд.

Последний пришел к выводу о том, что деятельность «Орловского энергосбыта» пребывает вне сферы применения Закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ», вследствие чего компания не могла быть признана нарушившим его положения. По такой логике уже представление прокуратуры противоречит Закону № 59-ФЗ и нарушает права энергетической компании. В результате арбитраж признал недействительными сразу два ключевых пункта прокурорского представления. Впрочем, на его решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»