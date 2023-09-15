Убийце жены из Дмитровска вынесли приговор

Мужчине дали девять лет колонии строгого режима.

Дело рассматривал Дмитровский районный суд. Оно возбуждалось по статье «убийство» (105 УК РФ, часть 1). Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Государственное обвинение по данному уголовному делу поддержал заместитель прокурора нашего региона Борис Непорожный. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Преступление, которое произошло в январе этого года, шокировало всю Орловскую область. 32-летний муж нанёс 27-летней супруге не менее 25 ударов ножом — в шею, грудную клетку, по местам, где расположены жизненно важные органы.

Погибшая ждала ребёнка. Свадьба состоялась всего лишь месяцем ранее. Оба молодожёна работали в Дмитровской школе искусств.

ИА «Орелград»