Убийце жены из Дмитровска вынесли приговор

15.9.2023 | 16:01 Новости, Происшествия

Мужчине дали девять лет колонии строгого режима.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Дело рассматривал Дмитровский районный суд. Оно возбуждалось по статье «убийство» (105 УК РФ, часть 1). Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Государственное обвинение по данному уголовному делу поддержал  заместитель прокурора нашего региона Борис Непорожный. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Преступление, которое произошло в январе этого года, шокировало всю Орловскую область. 32-летний муж нанёс 27-летней супруге не менее 25 ударов ножом — в шею, грудную клетку, по местам, где расположены жизненно важные органы.

Погибшая ждала ребёнка. Свадьба состоялась всего лишь месяцем ранее. Оба молодожёна работали в Дмитровской школе искусств.

ИА «Орелград»


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