В Орле массово поддержат сгоревший приют для животных

ЧП произошло неделю назад.
Приют создавался силами Автономной некоммерческой организации «KOTAYPA». Он находился в Орловском муниципальном округе в деревне Александровка. ЧП произошло 8 сентября.
Сбор помощи объявила пресс-служба администрации Орла. В данный момент основателям приюта требуются:
- инструменты – строительные, а также лопаты и грабли,
- удлинители,
- большие и глубокие контейнеры или бочки для хранения кормов,
- железные оцинкованные вёдра (объёмом от 10 литров),
- лежанки,
- шкафы,
- тёплые носки,
- лекарства («Циклоферон» (ампулы), «Актовеги» (ампулы 2/5/10 миллиграмм), «Мирамистин» (спрей), «Преднизолон» (ампулы), «Гептрал» (инъекции)),
- эластичный бинт,
- ветеринарные препараты («Фелиферон», «Байтрил», «Метаболаза», «Синулокс», «Дюфалайт», «Долфедин», крем «Дермасид», мази «Раносан», «Катозал», «Лайна» и «Семинтра», спрей «Вторая кожа»).
Всё это можно отнести в точки сбора помощи, которые откроются в каждом районе:
- Советский – детский клуб «Эники-Беники» (Наугорское шоссе, 88, в любой день с 9 до 19 часов)
- либо гостиница «Салют» (улица Ленина, 36, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов), контактный телефон 8-919-260-37-20,
- Заводской – Достоевского, 5 (контактный телефон 8-953-621-21-05),
- Железнодорожный – Пушкина, 65 (магазин «РТИ»), контактный телефон 8-910-304-58-53,
- Северный — Космонавтов, 3 (зоомагазин внутри «Магнита»).
Кроме того, желающие могут оказать и просто финансовую помощь. Для этого необходимо перечислить средства на номер 8-919-265-82-34 (Анастасия Александровна П., «Сбербанк») либо 8-920-280-38-68 (Станислав Борисович К., «Тинькофф»).
ИА «Орелград»