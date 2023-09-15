В Орле массово поддержат сгоревший приют для животных

ЧП произошло неделю назад.

Приют создавался силами Автономной некоммерческой организации «KOTAYPA». Он находился в Орловском муниципальном округе в деревне Александровка. ЧП произошло 8 сентября.

Сбор помощи объявила пресс-служба администрации Орла. В данный момент основателям приюта требуются:

инструменты – строительные, а также лопаты и грабли,

удлинители,

большие и глубокие контейнеры или бочки для хранения кормов,

железные оцинкованные вёдра (объёмом от 10 литров),

лежанки,

шкафы,

тёплые носки,

лекарства («Циклоферон» (ампулы), «Актовеги» (ампулы 2/5/10 миллиграмм), «Мирамистин» (спрей), «Преднизолон» (ампулы), «Гептрал» (инъекции)),

эластичный бинт,

ветеринарные препараты («Фелиферон», «Байтрил», «Метаболаза», «Синулокс», «Дюфалайт», «Долфедин», крем «Дермасид», мази «Раносан», «Катозал», «Лайна» и «Семинтра», спрей «Вторая кожа»).

Всё это можно отнести в точки сбора помощи, которые откроются в каждом районе:

Советский – детский клуб «Эники-Беники» (Наугорское шоссе, 88, в любой день с 9 до 19 часов)

либо гостиница «Салют» (улица Ленина, 36, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов), контактный телефон 8-919-260-37-20,

Заводской – Достоевского, 5 (контактный телефон 8-953-621-21-05),

Железнодорожный – Пушкина, 65 (магазин «РТИ»), контактный телефон 8-910-304-58-53,

Северный — Космонавтов, 3 (зоомагазин внутри «Магнита»).

Кроме того, желающие могут оказать и просто финансовую помощь. Для этого необходимо перечислить средства на номер 8-919-265-82-34 (Анастасия Александровна П., «Сбербанк») либо 8-920-280-38-68 (Станислав Борисович К., «Тинькофф»).

ИА «Орелград»