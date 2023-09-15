Житель Ливен сдал силовикам сразу два ружья

Мужчина заявил, что нашел бесхозное оружие в гараже.

В Орловской области зарегистрирован очередной факт добровольной сдачи оружия. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. С заявлением в отделение лицензионно-разрешительной работы по Ливенскому, Колпнянскому и Должанскому районам обратился житель города Ливны. Он заявил, что готов на добровольной основе сдать сразу два незарегистрированных охотничьих ружья.

С его слов, оружие он нашел случайно, во время ремонта крыши гаража. Мужчина предположил, что ружья могли принадлежать его покойному отцу. Силовики приняли заявления и уже осмотрели сданное оружие. Это оказались гладкоствольные ружья 16-го калибра, предположительно марок, «ИЖ» и «ТОЗ». В настоящий момент они про экспертизу, которую проводят представители регионального УМВД. После экспертизы будет принято решение: ливенца может ожидать денежное вознаграждение в размере 16 тысяч рублей, то есть по 8 тысяч за каждое ружье.

«С начала текущего года по программе сдачи незарегистрированного оружия, составных частей, боеприпасов на возмездной основе в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии жители Орловской области сдали 36 единиц оружия, 155 патронов и один снаряд времен Великой Отечественной войны, — добавили в силовом ведомстве. — Сумма вознаграждения, выплаченного орловцам, превышает 190 тысяч рублей».

ИА «Орелград»