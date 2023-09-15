Под Орлом обезвредили ещё один беспилотник

Это произошло на территории Ливенского района.

Новость в своих социальных сетях сообщил губернатор Орловщины Андрей Клычков. БПЛА обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — высказался глава исполнительной власти региона. Село находится к юго-востоку от Ливен, почти на границе Орловской и Липецкой областей.

Также Клычков напомнил, что очевидцам, заметившим в небе нечто, похожее на беспилотник, следует сообщить об этом по телефонам дежурной службы Управления ФСБ по Орловской области 8 (4862) 43-76-36 либо дежурной части Управления МВД России по Орловской области 8 (4862) 43-32-32. Также такие звонки принимаются на единый номер службы спасения – 112

Ранее стало известно, что по просьбам орловцев разработано специальное мобильное приложение для подобных сообщений.

ИА «Орелград»