В Орле задержан подозреваемый в поджоге релейного шкафа

15.9.2023 | 11:08 Важное, Закон и порядок, Новости, Происшествия

Об этом сообщили СМИ.

Фото: ИА «Орелград»

Информация опубликована в телеграм-канале Baza. По данным источника, это 38-летний житель Орла. Задержание произошло накануне днём силами сотрудников ФСБ и полиции.

Как утверждает СМИ, мужчина получил за выполнение противозаконного задания тысячу долларов. Заказ предложил ранее незнакомый ему человек по имени Тимур – всё в том же «Телеграме».

Орловец исполнил задуманное, затем зафиксировал результаты поджога на видео и отослал заказчику. Через три дня оговорённая сумма была перечислена на криптокошелёк.

В данный момент подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что поджог произошёл в июле на перегоне «Орел-2 — Кромская». В результате поджога огонь уничтожил релейный шкаф полностью.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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