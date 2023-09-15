В Орловской области выведут из расписания два поезда

15.9.2023 | 11:15 Закон и порядок, Новости

Они соединяют Орёл и Мценск.

Фото: ИА «Орелград»

Поезда перестанут курсировать с 25-го сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги РЖД.

Речь идёт о сезонных поездах, которые вносятся в расписание лишь на время летнего увеличения пассажиропотока (обусловленного дачным сезоном). Это поезд №6324 «Орёл – Мценск», который отправляется из областного центра в 13:32, и №6323 «Мценск – Орёл», который «стартует» из райцентра в 15:24.

Оперативно ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также на всех вокзалах и станциях Орловско-Курского региона Московской железной дороги.

ИА «Орелград»


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