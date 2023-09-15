Представители орловского УФСБ возложили цветы к мемориалу на Брянщине

15.9.2023 | 18:00 История, Новости, Общество

Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Мероприятие прошло в селе Белоголовль, которое относится к Жуковскому району. Здесь установлен мемориал партизанам-чекистам. В церемонии участвовали сотрудники и ветераны Управлений ФСБ по Орловской и Брянской областям.

Мероприятие состоялось 13 сентября — в честь 82-й годовщины дня, когда отряд особого назначения, которым командовал Дмитрий Медведев, перешёл линию фронта для дальнейшей организации партизанского движения в тылу врага. Член Совета ветеранов орловского УФСБ России Вера Орлова отметила важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и тех людях, которые внесли вклад в приближение победы над врагом.

Также участники поездки посетили музей Дмитрия Медведева в Брянске, где ближе познакомились с биографией легендарного чекиста.

В первые дни после начала войны Медведев возглавил специальный оперативный отряд «Митя», состоявший из 34 человек. За четыре месяца в тылу противника отряд вырос до 230 партизан и произвёл около 50 успешных боевых операций.

Затем, с июня 1942-го по сентябрь 1944-го, Медведев руководил отрядом «Победители». Он действовал в Центральной и на Западной Украине. Это формирование обеспечивало работу легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, который лично ликвидировал ряд высокопоставленных немецких офицеров, а также добыл исключительно важную информацию о планах противника.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


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