Более двух процентов задолженности является просроченной.

Состояние платежей и расчетов в организациях Орловской области оценили специалисты Орелстата. Из представленного оперативного отчета следует, что задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на конец июня 2023 года составила 119,7 миллиарда рублей. Из них просроченные обязательства составляют 2,5 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. Для сравнения, на конец июня 2022 года данный показатель составлял 2,6 процента, а на конец мая 2023 года – 2,1 процента.

«Дебиторская задолженность в целом по Орловской области на конец июня 2023 года, по оперативным данным, составила 85,3 миллиарда рублей, — говорится в информации Орелстата. — Из нее просроченная – 1,5 миллиарда рублей, или 1,8 процента от общего объема дебиторской задолженности (на конец июня 2022 года — 2,5 процента, на конец мая 2023 года – 2,1 процента)».

Что касается суммарной задолженности по обязательствам орловских организаций, то она, по оперативным данным Орелстата, на конец минувшего июня составила 206,8 миллиарда рублей. При этом просроченные обязательства оцениваются статистиками в 5,2 миллиарда рублей, или в 2,5 процента от общей суммы задолженности. Это значительно меньше, чем годом ранее — на конец июня 2022 года просроченная задолженность составляла 3,8 процента. По сравнению с показателем месячной давности ситуация в этом отношении не изменилась.

Кредиты орловского бизнеса превысили 119 миллиардов рублей, — подытожили в Орелстате.

ИА «Орелград»