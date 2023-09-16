Пожилым орловцам дали «Передышку»

В регионе вводится новая технология для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В Орловской области утверждено положение о реализации стационарозамещающей технологии «Передышка» для граждан пожилого возраста и инвалидов. Соответствующий приказ издал департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости. Директорам бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области поручено обеспечить работу по внедрению технологии «Передышка».

Как следует из документа, она была разработана для оказания помощи родственникам, осуществляющим уход за пожилыми членами семьи и людьми, имеющими ограничения способности к самообслуживанию в связи с инвалидностью. Новая технология дает возможность членам семьи восстановить силы, решить бытовые и медицинские вопросы, снизить риск отказа от пожилых родственников и инвалидов.

«Передышка» – инновационная стационарозамещающая технология, представляющая собой временное помещение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и присмотре, на период отпусков, в связи с болезнью, убытием в командировку или по иной причине отсутствия родственников, в бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области», — так описана она в положении.

Ее внедрение будет проводиться с учетом базовых принципов, в том числе ориентации оказания помощи на индивидуальные потребности граждан пожилого возраста и инвалидов. Еще одним ключевым принципом является добровольность граждан, выразивших желание воспользоваться возможностью получения временного круглосуточного ухода, предоставляемого отделениями временного проживания учреждений. Задачами новой технологии заявлены: создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; профилактика одиночества, установление новых социальных контактов; повышение жизненного тонуса, активной и творческой деятельности граждан пожилого возраста и инвалидов.

Кроме того, участников программы будут обучать пользованию техническими средствами реабилитации, доступным способам самооздоровления, релаксации и мобилизации организма для улучшения и поддержания состояния здоровья. Кстати, одной из целей внедрения программы также заявлено «снятие социальной напряженности в семье».

ИА «Орелград»