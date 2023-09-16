Мэрия Ливен будет сдавать имущество в аренду за 1 рубль

Условия льготной аренды на прошедшей сессии утвердили местные депутаты.

Ливенский горсовет народных депутатов утвердил «Положение об особенностях предоставления в аренду отдельного муниципального имущества города Ливны, техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта, реконструкции либо проведения иных работ». Речь идет об аренде имущества, включенного в специальный перечень и свободного от прав третьих лиц. Новый документ разрешает сдавать его в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ливны.

Документ касается того муниципального имущества, техническое состояние которого требует проведения капитального или текущего ремонта, реконструкции либо проведения иных восстановительных работ. Также он касается недвижимого и движимого имущества, которое не использовалось в течение двух и более лет в связи с невозможностью использования по назначению. Например, из-за отсутствия лицензионно-разрешительной документации, необходимости переоборудования и дооснащения, сертификации и др.

Включение муниципального имущества в соответствующий перечень «осуществляется на основании документов о результатах проведения контрольных мероприятий за сохранностью и целевым использованием». Перечень подлежит обязательной публикации, в том числе в СМИ и на официальном сайте администрации Ливны. Он должен содержать обязательные сведения: для зданий, помещений и сооружений – вид, наименование, адрес, кадастровый номер, общая площадь, протяженность, целевое назначение; для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификационный номер (VIN); для иного движимого имущества — его идентифицирующие признаки.

Также по каждому объекту должны публиковаться сведения о техническом состоянии: требует проведения капитального ремонта, реконструкции либо проведения иных работ. Мэрия несет ответственность за достоверность содержащихся в перечне сведений. По условиям, размер ежемесячной арендной платы на период проведения восстановительных работ устанавливается на льготных условиях и составляет 1 рубль за одну единицу муниципального имущества, включенного в перечень. Но в течение 3 месяцев со дня завершения восстановительных работ арендная плата в отношении имущества определяется уже в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ». При этом в зачет стоимости в счет предстоящих платежей по договору аренды будет включаться возмещение затрат арендатора на проведение восстановительных работ.

ИА «Орелград»