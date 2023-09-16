Орловцам напомнили о фотоконкурсе для профи и любителей

До окончания приема заявок еще есть время, желающие могут принять участие.

Орловский областной центр народного творчества напомнил жителям региона о том, что стартовавший в марте региональный фотоконкурс «Родной земли очарованье» все еще продолжается, но уже близится к завершению. Тем не менее, у желающих еще есть шанс принять в нем участие, поскольку прием заявок продлится до 15 октября 2023 года. Напомним, что фотоконкурс посвящен 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Его цель звучит так: посредством фотографического творчества показать красоту и привлекательность Орловского края.

Кроме того, преследуются такие цели, как сохранение традиционных культурных ценностей, популяризация искусства фотографии и развитие фотолюбительства в городе Орле и Орловской области. «Приглашаем к участию фотолюбителей, профессиональных фотографов и фотожурналистов, фотостудии, фотошколы и учебные заведения города Орла и Орловской области», — говорят в Орловском областном центре народного творчества.

Фотографии принимаются по девяти номинациям. Первая из них называется «Мы помним». В ее рамках можно присылать организаторам снимки о событиях, посвященных памяти о Великой Отечественной войне. В ней же на рассмотрение примут фотопортреты ветеранов, фотографии и репортажи о праздновании 80-летия освобождения Орла и Орловской области. Следующая номинация – «Орловщина в лицах». Здесь принимаются портретные фотографии, отражающие эмоциональное состояние, характер и настроение современного орловца.

Также предусмотрены следующие номинации: «Любимый город» (фотографии, изображающие красоту сегодняшнего города Орла и районных центров Орловской области); «Край мой Орловский» (пейзажные фотографии, показывающие уникальность природного ландшафта Орловщины в любое время дня, в любое время года); «Натюрморт» (отражение красоты и гармонии предметного мира); «Анималистика» (фотоснимки, представляющие животный мир Орловской области); «Семейный альбом» (документальные фотографии из семейных альбомов, но в электронном виде, с коротким рассказом об интересных родственниках – жителях и Орловской области).

Еще две номинации – «Детский мир» (интересные фотографии, отражающие внешний и внутренний мир нашего будущего поколения) и «Народные традиции Орловской области» (ремесло, обряды, мастера, народные праздники, проводимые на Орловщине). Победители фотоконкурса получат дипломы лауреатов I, II и III степени, а также специальные дипломы жюри.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»