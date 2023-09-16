Налоговики раскрыли секрет роста сборов в бюджет

Плательщики все чаще самостоятельно уточняют свои платежи.

В Управлении ФНС России по Орловской области подвели предварительные итоги работы в текущем году. Как пояснили в пресс-службе ведомства, рабочее совещание под председательством руководителя региональной налоговой службы Ирины Емельяновой. Участники также обсудили прогнозные показатели работы за девять месяцев текущего года, отметив, что в этом году наблюдается рост поступлений по налоговым доходам во все уровни бюджетов. Согласно прогнозам, тенденция не изменится и в ближайшее время – по итогам девяти месяцев также ожидается прирост показателей.

«Руководитель регионального управления в ходе совещания сделала особый акцент на контрольно-аналитической работе, — рассказали в пресс-службе УФНС. — Налоговый орган является сервисной службой, которая посредством имеющихся инструментов производит обобщение и систематизацию информации не только о налогоплательщике, но и его контрагентах, а также взаимозависимых лицах. Данные о выявленных рисках доводятся до руководителей организаций».

Налоговики преследуют несколько целей такой работой. Основная — восполнение потерь бюджета, прежде всего, за счет добровольного отказа плательщиков от участия в схемах минимизации налоговых платежей. В результате происходит, как говорят налоговики, «обеление» территории хозяйствующего субъекта от участников и организаторов схем незаконной минимизации налоговых платежей».

«Результатом этой работы является добровольное уточнение налогоплательщиками своих обязательств, — пояснили в областной налоговой службе. — В Орловской области наблюдается устойчивая тенденция роста поступлений от самостоятельного уточнения плательщиками налоговых обязательств в результате проводимой аналитической работы налоговых органов без назначения выездных проверок».

Как уже сообщал «Орелград» со ссылкой на УФНС, в январе-августе 2023 года в консолидированный бюджет Орловской области было собрано около 32,9 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 4,1 миллиарда рублей больше, чем было годом ранее. Поступления в федеральный бюджет за это же время составили около 8,6 миллиарда рублей, превысив прошлогодний показатель на 24,3 процента. В территориальный бюджет Орловской области было собрано около 24,3 миллиарда рублей, или на 2,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года.

ИА «Орелград»