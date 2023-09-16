В Орле объяснили, можно ли заставить уйти в неоплачиваемый отпуск

Короткую и полезную памятку разработала региональная инспекция труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области разработала памятку, которая может оказаться полезной для местных работников. Она объясняет, может ли работодатель отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы по своей инициативе. Как поясняют специалисты инспекции труда, такая инициатива должна исходить от именно работника. Работодатель не может отправить работника в такой отпуск по своему усмотрению, в том числе из-за уменьшения объема работ, финансовых трудностей в организации и т.п.

«Важно знать, что в отличие от иных отпусков, нерабочие праздничные дни и дни временной нетрудоспособности не продлевают срок отпуска без сохранения заработной платы, — говорится в информации Государственной инспекции труда в Орловской области. — Отпуска без сохранения заработной платы общей продолжительностью до 14 календарных дней (в течение рабочего года) включаются в стаж работы, который дает работнику право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск».

С правовой точки зрения, отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем, может предоставляться по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Основанием должно послужить письменное заявление самого работника. Данные отношения регулируются статьей 128 Трудового кодекса РФ.

Кстати, по данным Орелстата, во втором квартале 2023 года в Орловской области имели отпуска без сохранения заработной платы (по заявлениям работника) 10 937 человек, или 6,9 процента от среднесписочной численности работников. Наибольший показатель продемонстрировали предприятия сферы обрабатывающих производств, 4032 работника (15,5 процента от среднесписочной численности) которых сами ушли в неоплачиваемые отпуска. На втором месте находится торговля, где отпуск без сохранения зарплаты получили 1485 работников (11,1 процента), на третьем – сельское хозяйство, 1320 работников (9,1 процента).

ИА «Орелград»