В Орле снова сократилась численность рабочей силы

На фоне снижения безработицы уменьшается и количество работников.

Орелстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы за май-июль 2023 года. Согласно обнародованным данным, ее численность за указанный период времени составила 341,9 тысячи человек, что на 1,7 процента больше, чем было в мае-июле 2022 года. Однако численность рабочей силы по сравнению со вторым кварталом 2023 года в отчетном периоде времени немного снизилась. Ранее Орелстат сообщал, что в апреле-июне, по итогам аналогичного выборочного обследования, численность рабочей силы составляла 345,5 тысячи человек, или 57,6 процента от общей численности населения Орловской области.

Отметим, что статистики учитывают в составе рабочей силы граждан в возрасте от 15 лет и старше. По оперативным данным, в мае-июле 2023 года 332 тысячи орловцев были заняты в экономике, а 9,9 тысячи жителей региона не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные. В апреле-июне текущего года показатели составляли 334,9 тысячи и 10,6 тысячи человек соответственно.

Текущий уровень участия в составе рабочей силы составляет 57 процентов от общей численности населения региона, годом ранее показатель составлял 54,9 процента. Также статистики подсчитали орловцев, которые в силу возраста и иных причин в состав рабочей силы не входят. В мае-июле текущего года таковых в регионе насчитали 258,2 тысячи человек, в мае-июле 2022 года их было 276,4 тысячи человек. Добавим, что уровень безработицы по методологии МОТ составляет 2,9 процента от численности рабочей силы.

ИА «Орелград»