Интерес к ЕГЭ по истории в Орле снижается

Тенденцию к уменьшению числа участников экзамена подметили педагоги.

В Орловской области опубликованы аналитические материалы по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в 2023 году. Как пояснили в Региональном центре оценки качества образования, они содержат анализ результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, разбор типичных ошибок участников при выполнении экзаменационных заданий, а также рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предметов.

Один из отчетов посвящен анализу экзамена по истории. Анализ количества участников этого ЕГЭ за последние три года показывает незначительную, но отрицательную динамику. Так, в 2022 году сдавали 589 человек, в 2023 году сдававших было меньше на 29 человек. Впрочем, процент от общего числа участников сократился на 0,14 процента (в 2022 году сократился по отношению к 2021 году на 0,94 процента). Специалисты хоть и отмечают снижение числа участников, но считают, что текущие цифры «демонстрируют стабильные тенденции в регионе».

«Ежегодное понижение количества участников ЕГЭ по истории можно объяснить тем, что структура и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории регулярно подвергается изменениям и это «отпугивает» потенциальных участников в выборе экзамена по истории, — говорится в документе. — Возможно, это обусловлено уменьшением общего числа участников ЕГЭ и изменением правовой базы поступления в вузы».

При этом экзамен по истории остается одним из популярных у орловских выпускников. Это, по мнению авторов анализа, вероятно, объясняется, в первую очередь, требованиями вузов, в которых история является необходимым ЕГЭ для поступления на ряд востребованных направлений подготовки. Например, в Орловском государственном университете имени Тургенева ЕГЭ по истории засчитывается в качестве вступительных испытаний на таких направлениях подготовки, как «История», «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Зарубежное регионоведение», «Педагогика и психология девиантного поведения», «Философия», «Теология» и др.

«Обращаясь к анализу результатов гендерных аспектов участников экзамена, мы видим стабильное преобладание девушек, — говорится также в документе. — Это мотивируется социальным запросом женской аудитории на спектр направлений подготовки в вузах, где необходим экзамен по истории. При этом очевидно, что сокращение общего количества участников происходит, прежде всего, за счет лиц мужского пола».

ИА «Орелград»