В Орле стало проще ликвидировать малый бизнес

Процедуру ликвидации упростило введение в силу нового закона.

Малому и среднему бизнесу упростили порядок ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. Дело в том, что недавно вступил в силу новый Федеральный закон от 13.06.2023 № 249-ФЗ. Именно он упрощает добровольную ликвидацию юридических лиц — субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Налоговики пояснили, что новелла позволяет сократить время на процедуру и сэкономить на этом деньги. Кроме того, она призвана помочь «избежать негативных последствий для собственников, которые бросают компанию, не сдавая отчетность и не проходя процедуры ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ».

«Чтобы воспользоваться возможностью упрощенной процедуры исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) юридическому лицу — субъекту МСП достаточно подать заявление от учредителей компании, — уточнили в Управлении ФНС России по Орловской области. — Таким образом, они подтверждают, что расчеты с кредиторами завершены, увольняемые работники получили все положенные выплаты и компания не позднее, чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ сдаст необходимую отчетность».

Налоговики напоминают, что юрлицо должно заранее погасить долги по налогам. На балансе у него не должно оставаться недвижимости и транспорта, он не должен являться плательщиком НДС, иметь записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или находиться в процессе ликвидации, реорганизации либо исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

«Направить заявление об исключении юридического лица, отнесенного к субъекту малого и среднего предпринимательства, из Единого государственного реестра юридических лиц в регистрирующий орган можно посредством сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», — поясняют также в областной налоговой службе. — При этом заявление подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями участников юридического лица».

Если возражение от кредиторов не последует, то организация будет исключена из ЕГРЮЛ через 3,5 месяца после подачи заявления. Причем произойдет это без последствий, связанных с ограничением участия или руководства деятельностью компании в течение трех лет. В УФНС рассказали, что за июль 2023 года в это ведомство в рамках упрощенного порядка ликвидации юридических лиц поступило шесть заявлений. По трем из них прошла публикация о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. В остальных случаях были вынесены решения об отказе из-за несоблюдения требований статьи 213 Федерального Закона 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ИА «Орелград»