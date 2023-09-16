Орловцы сэкономили 1,5 миллиарда рублей на налоговых вычетах

Государство вернуло орловцам крупную сумму по НДФЛ.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области, за январь-август 2023 года налоговая служба региона вернула местным жителям из суммы налога на доходы физических лиц 1,502 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов. В ведомстве напомнили, что простым гражданам, у которых имеется официальный доход и с которого взимаются налоги, в случае затрат на лечение, учебу, фитнес, покупку квартиры или пополнение индивидуального инвестиционного счета государство может вернуть часть ранее уплаченных налогов.

В упрощенном порядке можно получить инвестиционные налоговые вычеты и имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке. По данным УФНС, в текущем году в Орловской области в упрощенном порядке налоговиками уже подтверждено 2170 налоговых вычетов, из которых 672 — инвестиционные вычеты, а 1498 – имущественные. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года по упрощенному порядку было подтверждено 722 вычета, то есть данный показатель вырос в три раза.

«Для оформления вычета необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет, — говорят в областной налоговой службе. — Или оформить вычет через работодателя, также представив документы, которые подтверждают право на вычет, в налоговую инспекцию. Ведомство все проверит и направит уведомление работодателю. После этого с зарплаты не будут удерживать НДФЛ».

Кроме того, с 2021 года появилась возможность вернуть НДФЛ из бюджета в сокращенные сроки без представления декларации и подтверждающих документов. Сделать это можно в проактивном режиме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Информацию о гражданах, которым положен возврат средств из бюджета, налоговики получают от участников информационного взаимодействия, так называемых налоговых агентов, в роли которых обычно выступают банки.

«Как только от них поступают соответствующие сведения, налоговики проверяют наличие права на получение налогового вычета, затем информируют специальным сообщением в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» и направляют предзаполненное заявление для его утверждения гражданину, — говорят в УФНС. — Такое заявление налоговый орган формирует не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 25 февраля) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 25 февраля».

Также налоговики рекомендуют обращаться к своему налоговому агенту для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке. То есть обратиться надо в банк, с которым заключен договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

ИА «Орелград»