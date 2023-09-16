В Орловской области распланировали борьбу с ящуром

Актуализированный план утвердил губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в утвержденный ранее комплексный план профилактических, диагностических и ограничительных мероприятий по предупреждению завоза, распространения и борьбе с ящуром животных на территории региона. В первоначальной редакции документ был принят еще в 2013 году. Актуализированный план предусматривает широкий спектр мероприятий как профилактического, так и превентивного характера. Например, предусмотрено создание запаса спецодежды и средств индивидуальной защиты для персонала, дезинфицирующих средств и горюче-смазочных материалов на случай возникновения заболевания.

Во взаимодействии с администрациями муниципальных образований Орловской области и Территориальным управлением Россельхознадзора предусмотрена работа на постоянной основе телефонной «горячей линии» для приема информации от населения о фактах заболевания животных. Документ обязывает ответственных должностных лиц обеспечивать своевременный сбор и утилизацию биологических отходов.

Также предусмотрено обеспечение готовности технических средств для перевозки трупов животных и определение кадрового состава отрядов по уничтожению больных (инфицированных) животных. Постановлением правительства введен запрет на вывоз пищевых отходов в не отведенные для этого места: в целях недопущения образования несанкционированных свалок, в том числе в лесной местности.

Для оценки иммунного статуса поголовья скота по ящуру предусмотрено лабораторные исследования проб крови, на постоянной основе. Полученные результаты будут считаться доказательствами отсутствия циркуляции вируса на территории Орловской области. В случае установления диагноза на ящур или получения сомнительных результатов лабораторией предусмотрено направление проб биоматериала в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (город Владимир), являющейся региональной референтной лабораторией Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) по ящуру.

В случае выявления вируса на основании экспертных заключений власти будут вводить карантин. Карантинные мероприятия должны проводиться под строгим контролем бюджетных учреждений ветеринарии Орловской области. В этом случае зараженные территории будут «закрыты», на дорогах выставят посты, восприимчивых к вирусу животных изымут. Кстати, планом предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета возмещения ущерба, понесенного владельцами изъятых животных и продукции животного происхождения.

Согласно данным Роспотребнадзора, ящур является опасным вирусным инфекционным заболеванием, при котором поражаются слизистые покровы кожи. Болезнь передается человеку от больных животных. Заражение человека может произойти, главным образом, при употреблении сырого молока, молочных продуктов, мяса, реже — при непосредственном контакте с больными животными и при контакте с инфицированными предметами (подстилка, кормушка). Возможны случаи воздушно-капельного заражения. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит. Но наиболее восприимчивы к ящуру дети, взрослые заболевают редко.

ИА «Орелград»