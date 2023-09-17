В Орле отремонтируют старинную колокольню

Колокольня Ахтырско-Никитской церкви будет приспособлена к современным условиям.

Разработчик проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия «Колокольня Ахтырско-Никитской церкви на руки акт государственной историко-культурной экспертизы. Он оказался положительным: эксперты дали добро на проведение спроектированных работ. Ранее было проведено техническое обследование исторического здания. Все дефекты были зафиксированы на цифровую камеру. Например, было установлено, что некоторые элементы фасада находятся в ограничено работоспособном состоянии.

Для устранения повреждений и обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить ряд работ: окраску металлической кровли, устройство водосточной системы, ремонт карнизов, восстановление поврежденных архитектурных деталей (карнизы, лепнину, сандрики), окраску фасадов и др. Эксперты пришли к выводу, что запланированные ремонтные работы не окажут отрицательного воздействия на несущие стены и фундаменты здания и не приведут к утрате сохранившихся исторических элементов, деталей и конструкций.

Колокольня Ахтырско-Никитской церкви расположена в Орле на улице 5 Августа. Она имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Ее правообладатель: Местная религиозная организация «Православный приход Кафедрального собора в честь «Ахтырской» иконы Божией Матери г. Орла». Предмет охраны этого памятника в 2021 году был утвержден приказом правления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Церковь во имя Ахтырской иконы Божией Матери стоит на высоком правом берегу Оки. Начало строительства – 1773 год. Стены сложены из красного глиняного кирпича на известковом растворе и выкрашены охрой, детали побелены. Церковь была оштукатурена в 1870 году. В объемной композиции этого памятника главенствует высокая четырехъярусная колокольня со шпилем, построенная в 1819-1823 годы. Она стояла отдельно от храма. В 1870 году по проекту архитектора И.П. Лутохина трапезную удлинили на одно прясло с западной стороны – до колокольни, полы сделали мраморными.

«Согласно преданию, еще в XVI веке на месте собора стояла деревянная Пятницкая церковь, — говорится в исторической справке. — В 1678 году в переписной книге на этом месте уже упоминается Никитский храм. К концу XVIII века церковь значительно обветшала, ее пришлось разобрать, и встал вопрос о строительстве нового храма. В 1773 году купец Константин Семенович Пастухов обратился к епархиальному начальству за благословением на постройку каменного храма в честь Ахтырской иконы Божией Матери на Пятницком погосте. Разрешение было получено, и в том же году приступили к строительству храма. В 1775 году церковь была построена и освящена. Вскоре она уже не вмещала всех прихожан. Город к этому времени разросся. Ахтырская церковь с кладбищем при ней оказалась в черте города. В 1786 году кладбище было закрыто, а храм стал приходским».

ИА «Орелград»