Мценску предрекли бурный рост экономики

Власти города одобрили социально-экономический прогноз.

Глава Мценска Николай Кочетаев утвердил прогноз социально-экономического развития города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Поясним, что это один из тех ключевых документов, на базе которого верстается бюджет муниципалитета на плановый трехлетний период. Постановление местный мэр принял «в целях сбалансированного социально-экономического развития города Мценска и осуществления бюджетного процесса». Ознакомиться с документом, пестрящим цифрами, может любой желающий, он опубликован на официальном сайте мэрии и находится в открытом доступе.

Прогноз включает в себя основные показатели социально- экономического развития города Мценска. Например, для промышленности аналитики спрогнозировали достаточно бурный рост показателей работы. Главным целевым индикатором в данном случае является объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. По полному кругу организаций-производителей в целом по городу в 2022 году данный показатель составил 22,026 миллиарда рублей.

Ожидается, что по итогам 2023 года темп роста этого показателя составит 115 процентов, по итогам 2024 года — 112,1 процента, 2025 года — 116,4 процента и 2026 года — 108,9 процента. Таким образом, прогнозируется, что в 2026 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в Мценске достигнет 35,993 миллиарда рублей. При этом еще бурными темпами должны расти показатели работы резидентов ТОСЭР – особой экономической зоны. Уже по итогам 2023 года темп роста, предположительно, составит 186 процентов, а в последующие три года будет варьироваться от 113 до 131 процента.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций в 2022 году составил 1,079 миллиарда рублей, а по итогам 2023 года может составить 1,131 миллиарда. На 2024 год прогнозируется настоящий инвестиционный бум, поскольку объем финансовых вложений инвесторов на этот период прогнозируется в сумме 2,846 миллиарда рублей, в основном за счет новых резидентов ТОСЭР. А вот затем ступит некоторое затишье: в 2025 году власти города пока ожидают всего лишь 695,65 миллиона рублей инвестиций, в 2026 году – 750,06 миллиона рублей.

Добавим, что власти Мценска выставляли проект прогноза социально-экономического развития на общественное обсуждение. Документ был размещен на сайте мэрии «в целях общественного контроля». Горожане имели целую неделю на внесение замечаний и предложений к проекту этого правового акта. Кстати, замечания и предложения, не содержащие ФИО их авторов, к рассмотрению не принимались. Не рассматривались также замечания и предложения, не поддающиеся прочтению и поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения.

ИА «Орелград»