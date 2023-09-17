Пожилым орловцам гарантировали долговременный уход

В регионе взял старт проект внедрения новой формы работы с пожилыми гражданами.

В администрации города Ливны участники рабочего совещания обсудили первые шаги по внедрению новой формы работы «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Напомним, что старт она взяла 1 сентября 2023 года в соответствии с распоряжением правительства Орловской области. Также предварительно была разработана региональная модель и «дорожная карта» по ее внедрению. Как отметила директор БУ ОО «Центр социального обслуживания населения города Ливны» Ирина Кулаковская, в настоящее время это одна из главных задач учреждения.

«Система долговременного ухода – это комплексная социально-медицинская помощь людям с устойчивыми ограничениями жизнедеятельности, которые нуждаются в посторонней помощи, — цитирует ее пресс-служба администрации Ливен. — Особенность нового формата в том, что теперь помощь будет ориентирована на конкретного человека и его потребности. Под каждого подопечного будет создаваться индивидуальный пакет услуг, и пересматриваться его состав ежегодно».

Ирина Кулаковская подчеркнула, что помощники по уходу, а именно так будут называться новые работники, смогут начать свою трудовую деятельность в указанной сфере только после прохождения специальных курсов. «На базе нашего учреждения будет работать бесплатный прокат технических средств реабилитации и школа ухода, где научат ими пользоваться, — добавила Ирина Кулаковская. — В приоритетном порядке помощь могут получить инвалиды и ветераны специальной военной операции».

К слову, в ливенском Центре соцобслуживания населения работают 80 человек. Они оказывают различные социальные услуги, однако одной из приоритетных форм работы является социальное обслуживание на дому. По словам Кулаковской, именно такая форма работы позволяет обеспечить пожилым гражданам и инвалидам максимально возможную продолжительность жизни в привычных условиях. Общая численность получателей социальных услуг на дому в Ливнах составляет 450 человек, среди которых имеются и четыре ребенка-инвалида.

«За 8 месяцев текущего года оказано более 140 тысяч гарантированных социальных услуг, в среднем одному получателю предоставлено 36 социальных услуг в месяц, — добавила Кулаковская. — Основные направления деятельности отделения социальной реабилитации и активного долголетия — повышение социальной и творческой активности граждан пожилого возраста и инвалидов, создание дополнительных возможностей для самореализации, расширение общего и культурного кругозора, сферы общения. На обслуживании в отделении состоит 120 получателей социальных услуг старшего возраста».

ИА «Орелград»