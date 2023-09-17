Заключенным орловского СИЗО-1 рассказали о наркотиках

Лекция была направлена на формирование правильных жизненных ориентиров.

В следственном изоляторе №1 города Орла прошло занятие по профилактике употребления и распространения наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области. Провел занятие специально приглашенный сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с представителем социальной службы следственного изолятора. Слушателями стали осужденные из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1, которые узнали не только о вреде, но и о последствиях употребления наркотических средств.

«В рамках занятия доведены статистические данные о распространении наркомании в России, а также причины, способствующие началу употребления наркотических веществ, их влияние на эмоциональное состояние человека, негативные последствия употребления наркотиков, рассмотрены основные признаки зависимости, а также проведено сравнение распространенных мифов о наркотиках с реальной опасностью для здоровья человека, — уточнили в пресс-службе УФСИН. — Подобные мероприятия направлены на формирование правильных жизненных ориентиров у осужденных, профилактику совершения преступлений и употребления наркотических и психоактивных веществ».

По данным УМВД, за 7 месяцев 2023 года орловской полицией во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было поставлено на учет 298 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств. В их числе 232 преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, 117 были совершены в крупном и особо крупном размере, а 197 преступлений были связаны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота за 7 месяцев было изъято 6,4 кг наркотических средств и психотропных веществ.

«К уголовной ответственности по расследованным уголовным делам привлечено 154 лица, — говорится в информации УМВД. — Правоохранительными органами в отчетном периоде пресечено 386 административных правонарушений линии НОН. В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде проведено 194 профилактических мероприятия с охватом аудитории свыше 8,9 тысячи человек, из которых 4,16 тысячи — несовершеннолетние. Также проведено 46 индивидуальных бесед».

ИА «Орелград»