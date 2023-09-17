Налоговики проведут Дни открытых дверей

Орловцам расскажут о порядке начисления и уплаты имущественных налогов.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, 28 сентября и 26 октября в регионе пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков. Они будут организованы в обособленных подразделениях №№1 и 4 в Орле (Московское шоссе, 119) и Ливнах (улица Селищева, 2). Двери налоговиков будут открыты для посетителей с 09:00 до 20:00 часов. Посетителей проконсультируют по вопросам налогообложения имущества. Желающим расскажут о сроках уплаты имущественных налогов, действующих ставках, льготах и вычетах, а также о способах оплаты начислений.

«Специалисты управления расскажут, как получить и оплатить налоговые уведомления, а также требования об уплате задолженности, в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг, — добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. — Помогут зарегистрированным пользователям ЕПГУ направить через портал уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме».

В рамках данной работы предусмотрены не только теоретические консультации, но и практические занятия. В частности, налоговики будут готовы наглядно продемонстрировать любому желающему, как пользоваться ведомственными электронными сервисами, упрощающими взаимодействие с налоговой службой. Орловцам и ливенцам на практике покажут возможности таких популярных сервисов, как «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, посетителей познакомят с работой сервиса «Информирование о задолженности», который в последнее время стремительно набирает популярность. Напомним, что любой желающий может дать налоговикам согласие на доставку сообщений. После этого раз в квартал на его телефон или электронную почту будут приходить сообщения от налоговой службы, в которых будет указана сумма задолженности по налогам и иным сборам. Если долга нет, то сообщение попросту не придет.

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ИА «Орелград»