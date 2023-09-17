Орловские девятиклассники стали лучше разбираться в географии

17.9.2023 | 18:04 Новости, Образование

Представлен методический анализ результатов ОГЭ по учебным предметам.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловский региональный центр оценки качества образования опубликовал методический анализ результатов ОГЭ 2023 года по всем учебным предметам. Напомним, что такие испытания проходят девятиклассники. В частности, эксперты проанализировали результаты ОГЭ по географии. Количество участников этого испытания в 2023 году составило 3410 человек, что на 87 человек больше, чем было в 2022 году.

«Практически 50 процентов выпускников 9-х классов выбирают географию для сдачи в качестве экзамена ОГЭ, что свидетельствует о популярности выбора данного учебного предмета, — говорится в экспертном отчете. — Среди участников ОГЭ преобладают выпускники средних общеобразовательных школ – 2592 человек (76,01 процента), их доля увеличилась на 3,52 процента в сравнении с 2022 годом. Также ОГЭ по географии сдавали 548 выпускников лицеев и гимназий».

Количество выпускников других образовательных организаций (интернатов, коррекционных школ и школ при ИТУ) увеличилось на 37 участников в сравнении с 2022 годом. Среди выпускников, которые обучались на дому, экзамен по географии в этом году никто не сдавал. Анализ оценок показал, что орловские девятиклассники стали лучше разбираться в географии. Практически половина участников получила оценку «4», по сравнению с 2022 годом число таких оценок выросло на 1,5 процента.

Кроме того, 20,23 процента выпускников получили оценку «5», что на 7,41 процента больше, чем было в 2022 году; 31,44 процента обучающихся получили оценку «3», число таковых по сравнению с предыдущим годом сократилось на 6,84 процента. Что касается двоечников, то в этом году 4,46 процента выпускников не справились с экзаменационной работой по географии. Однако в прошлом году выдержать испытания не смогли 6,53 процента участников ОГЭ. Всего в 2023 году «двойку» по географии получили 152 выпускника, тогда как годом ранее таковых было 217.

Стоит, правда, отметить, что 85 учеников набрали 12 баллов, а это является минимальным порогом для получения «тройки». Увы, но 27 выпускников набрали 11 баллов, что не дало им возможности перейти порог для получения положительной оценки за экзамен. От 5 до 10 баллов набрали 110 участников ОГЭ, а 15 выпускников набрали всего лишь от 1 до 4 баллов, что говорит о крайне плохой подготовке к экзамену.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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