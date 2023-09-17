Представлен методический анализ результатов ОГЭ по учебным предметам.

Орловский региональный центр оценки качества образования опубликовал методический анализ результатов ОГЭ 2023 года по всем учебным предметам. Напомним, что такие испытания проходят девятиклассники. В частности, эксперты проанализировали результаты ОГЭ по географии. Количество участников этого испытания в 2023 году составило 3410 человек, что на 87 человек больше, чем было в 2022 году.

«Практически 50 процентов выпускников 9-х классов выбирают географию для сдачи в качестве экзамена ОГЭ, что свидетельствует о популярности выбора данного учебного предмета, — говорится в экспертном отчете. — Среди участников ОГЭ преобладают выпускники средних общеобразовательных школ – 2592 человек (76,01 процента), их доля увеличилась на 3,52 процента в сравнении с 2022 годом. Также ОГЭ по географии сдавали 548 выпускников лицеев и гимназий».

Количество выпускников других образовательных организаций (интернатов, коррекционных школ и школ при ИТУ) увеличилось на 37 участников в сравнении с 2022 годом. Среди выпускников, которые обучались на дому, экзамен по географии в этом году никто не сдавал. Анализ оценок показал, что орловские девятиклассники стали лучше разбираться в географии. Практически половина участников получила оценку «4», по сравнению с 2022 годом число таких оценок выросло на 1,5 процента.

Кроме того, 20,23 процента выпускников получили оценку «5», что на 7,41 процента больше, чем было в 2022 году; 31,44 процента обучающихся получили оценку «3», число таковых по сравнению с предыдущим годом сократилось на 6,84 процента. Что касается двоечников, то в этом году 4,46 процента выпускников не справились с экзаменационной работой по географии. Однако в прошлом году выдержать испытания не смогли 6,53 процента участников ОГЭ. Всего в 2023 году «двойку» по географии получили 152 выпускника, тогда как годом ранее таковых было 217.

Стоит, правда, отметить, что 85 учеников набрали 12 баллов, а это является минимальным порогом для получения «тройки». Увы, но 27 выпускников набрали 11 баллов, что не дало им возможности перейти порог для получения положительной оценки за экзамен. От 5 до 10 баллов набрали 110 участников ОГЭ, а 15 выпускников набрали всего лишь от 1 до 4 баллов, что говорит о крайне плохой подготовке к экзамену.

ИА «Орелград»