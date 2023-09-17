Организации спорта и культуры отметились набором сотрудников

Статистику приема и увольнения работников озвучили в Орле.

Как сообщает Орелстат, во втором квартале 2023 года в организациях Орловской области численность выбывших работников превысила численность принятых работников на 2,2 тысячи человек. Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства. По сведениям обследованных организаций, во втором квартале в целом было принято на работу 6 процентов списочного состава. В их общей численности доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 5,3 процента. Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях, работающих в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 32,3 процента.

За тот же период времени из орловских организаций выбыло по различным причинам 7,4 процента работников списочного состава. Из них только 84,1 процента уволились по собственному желанию. Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (15,3 процента списочной численности) наблюдалась в сфере предоставления прочих видов услуг, наименьшая (3 процента) – в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения.

Также аналитики подсчитали, что на конец второго квартала 2023 года численность работников, которых требовалось принять на вакантные рабочие места, составила 7918 человек, или 5 процентов от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель варьируется от 0,9 процента в сфере строительства до 20,4 процента в деятельности в области информации и связи. Кстати, к «высвобождению с работы» в третьем квартале 2023 года было намечено 92 человека, заключает Орелстат.

ИА «Орелград»