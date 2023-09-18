В орловских школах появятся медицинские классы

Необычный проект будет реализован под патронажем Медицинского института.

В Орловской области готовится к реализации проект «Медицинский класс», в рамках которого в местных школах будут открыты специализированные классы. Об этом сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева. Проект будет реализован при сотрудничестве школ с Медицинским институтов, входящим в структуру ОГУ. На днях организаторы проекта встретились в стенах института и обсудили рабочие вопросы.

«Целью проекта «Медицинский класс в Орловской школе» является дополнительная углубленная предпрофессиональная подготовка по естественно-научным дисциплинам, направленная на вовлечение будущих абитуриентов в медицинские профессии, науку, проектную деятельность и медицинское образование», — пояснили в Орловском госуниверситете.

Сообщается, что уже в ближайшее время медицинские классы начнут свою работу в «Созвездии Орла», лицее №22, гимназии №39, средней школе №9 города Мценска и Знаменской средней общеобразовательной школе Орловского муниципального округа. В ОГУ подчеркивают, что реализация проекта стала возможна благодаря заинтересованности и активному сотрудничеству руководителей общеобразовательных организаций.

Что касается прошедшей встречи, то на ней выступили директор Медицинского института Ирина Снимщикова, директор Ресурсного центра профориентационной работы ОГУ Виталий Терехов и ответственная за воспитательную и профориентационную работу Медиинститута Лилия Королёва.

«Они познакомили присутствующих с подробной программой мероприятий по проекту медицинских классов, — добавили в ОГУ. — Кроме этого, для руководителей школ были организованы посещение музейного комплекса кафедры «Гистологии, цитологии и эмбриологии», экскурсии в анатомический музей, в музей фармации и учебную аптеку, в учебную химическую лабораторию, в ходе которых сотрудники кафедр познакомили участников встречи с историей медицины и фармации Орловского края и анонсировали запланированные в рамках проекта мастер-классы».

ИА «Орелград»