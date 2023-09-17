Объявлен тендер по поиску подрядчика для организации работы контакт-центра.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области (ТФОМС) издал извещение о проведении закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Объект закупки: оказание услуг по организации и обеспечению работы контакт-центра в формате «горячей линии» в сфере обязательного медицинского страхования на территории Орловской области.

Срок оказания услуг установлен следующий: работа «горячей линии» контакт-центра должна быть обеспечена в период с 00 часов 01 минуты (время московское) 1 января 2024 года по 23 часа 59 минут (время московское) 31 декабря 2024 года включительно. Функционировать она должна в круглосуточном режиме работы оператора: 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Иными словами, ТФОМС заключит годовой контракт на работу «горячей линии». Его начальная максимальная цена установлена в размере 396 тысяч рублей. То есть один день работы «горячей линии» будет обходиться чуть более чем в 1000 рублей. Напомним, основную часть финансирования ТФОМС получает из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По условиям контракта, схемы и стандарты обслуживания абонентов, скрипты по тематикам обращений, а также программа обучения операторов «горячей линии» контакт-центра должны быть согласованы в течение 10 календарных дней с даты его заключения.

Обучение операторов «горячей линии» должно быть организовано в период 10 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Работа контакт-центра ТФОМС подразумевает прием и качественную обработку входящих вызовов, поступающих на номер 8-800-200-77-45. Вызов для абонентов на территории Орловской области будет бесплатным. Операторы «горячей линии» призваны оказывать информационно-справочные и консультационные услуги по вопросам обязательного медицинского страхования в рамках информации, предоставленной им Фондом.

«Проект «горячая линия» контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования реализуется с целью повышения уровня доступности и качества сервиса информационной поддержки граждан Орловской области, а также повышения эффективности работы по защите прав и законных интересов граждан в сфере обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, — говорится в конкурсной документации. — Номер телефона «горячей линии» контакт-центра размещается на официальных сайтах Территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций, а также на информационных стендах медицинских организаций».

ИА «Орелград»