В Орловской области проверили все здания судов

Специальная комиссия проверила готовность зданий к работе зимой.

Управление судебного департамента в Орловской области завершило проверку технической готовности зданий судов к работе в предстоящий осенне-зимний период. Как пояснили в пресс-службе ведомства, для этого была создана специальная комиссия. Она начала работать еще 10 августа. Здания проверялись по графику, ведь в Орловской области насчитывается 29 зданий районных судов, 48 помещений судебных участков мировых судей, а также имеются здания Арбитражного суда и Орловского областного суда.

«В ходе проверки были осмотрены конструктивные элементы зданий, чердачных помещений, проверено техническое состояние фасадов, техподполья, подвальных помещений, — пояснили в Управление судебного департамента в Орловской области. — Особое внимание было уделено работоспособности системе отопления, водопроводно-канализационной системе, дымоходам, вентиляционным каналам. Проверена исправность работы электрохозяйства».

Также сообщается, что во всех районных судах были изданы приказы о назначении ответственных за противопожарное состояние в зданиях, что тоже было проверено комиссией. Кроме того, она изучила, как на местах ведутся журналы вводного инструктажа, акцентировала внимание на укомплектованности первичными средствами пожаротушения котельных и электрощитовых. По результатам проверки комиссия приняла решение считать здания всех районных судов Орловской области подготовленными к эксплуатации в зимних условиях.

«Подготовка зданий районных судов Орловской области к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов проводится в соответствии с приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ и на основании планов мероприятий, разработанных администраторами районных судов области, а также анализа прошедшего отопительного сезона, — уточнили в региональном Управлении судебного департамента. — Мероприятия по подготовке работы в зимних условиях начинаются с весеннего осмотра зданий и сооружений и их технического обследования. Ответственность за выполнение подготовки возложена на администраторов райсудов, которые владеют необходимыми знаниями по эксплуатации зданий и техническому обслуживанию систем».

ИА «Орелград»