В Орле рассказали о вреде «серых» зарплат

Теневые работники лишаются трудового стажа и социального пакета.

Государственная инспекция труда в Орловской области оценила ситуацию с неформальной занятостью и легализацией трудовых отношений в 2023 году. По данным ведомства, в регионе сложилась ситуация, при которой определенное число граждан, фактически осуществляющих те или иные виды деятельности, не состоит ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеет статуса предпринимателя.

«Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально, — говорят в Государственной инспекции труда в Орловской области. — Да и многие работники предпочитают работать без официального оформления. Таким трудовым отношениям, основанным на устной договоренности, дано определение − неформальная занятость».

По данным официальной статистики, в Орловской области в первой половине 2023 года был легализован труд 1,7 тысячи теневых работников. Как сообщала ранее пресс-служба губернатора, для выявления теневых работников работают телефоны горячей линии, проводится информационно-просветительская работа. В ряде районов, например, в Колпнянском, установлены ящики доверия для сбора сведений о фактах неформальной занятости. В каждом районе проводятся комиссии по легализации заработной платы и объектов налогообложения с приглашением организаций, у которых выявляются подозрительные схемы при выплате зарплат.

«Почему граждане переходят в неформальную занятость? – задаются вопросом в Государственной инспекции труда. — Существует несколько основных причин: низкая правовая культура населения, невозможность устроиться по договорной форме, гибкий график работы, дополнительный доход, нежелание работать под надзором начальства или в коллективе, устройство на работу без высокого уровня образования, квалификации».

Перечень негативных последствий, продолжают в ведомстве, достаточно велик. Это и неоплаченные больничные и отпуска, и отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу и работу в праздничные дни, и отсутствие гарантии сохранения рабочего места в период временной нетрудоспособности, декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком, и отказ в получении банковского кредита или визы и др.

«Получая «серую» зарплату работник лишается возможности получить социальный или имущественный налоговый вычет на покупку жилья или социальный налоговый вычет за обучение и лечение, воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на достойное обеспечение в старости в виде достойной пенсии, — предупреждают орловцев инспекторы труда. — Следует отметить, что в случае фактического допуска работника до работы без оформления трудового договора в письменном виде, работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ».

ИА «Орелград»