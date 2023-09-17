На орловских полях всплыли «незаконные» пестициды

Специалисты Россельхознадзора оценили текущую ситуацию с агрохимикатами.

В текущем году некоторые сельхозпроизводители для обработки своих посевов применяли пестициды, не зарегистрированные в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Ведомство подвело итоги надзора за соблюдением регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Сообщается, что за прошедшие восемь месяцев в указанной сфере было выявлено 421 нарушения. А всего было проведено 428 контрольно-надзорных мероприятий. То есть как минимум одно нарушение выявляется при каждой такой «проверке».

«Чаще всего регламенты применения пестицидов нарушались по срокам оповещения жителей и владельцев пасек о будущих обработках, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Такие оповещения проводились, зачастую, не в полных объемах. Превышалась дозировка препаратов и остаточного количества пестицидов в сельхозпродукции. Некоторые хозяйства использовали не те препараты, которые предусмотрены для выращиваемой культуры».

В ведомстве подчеркнули, что нарушители несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством. «Ведь регламенты и правила минимизируют негативное воздействие пестицидов на здоровье людей и окружающую среду», — напоминают специалисты. Именно поэтому так важно соблюдать установленные государством регламенты и правила применения пестицидов и агрохимикатов.

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщало, что в первой половине 2023 года в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, было вынесено 43 постановления о привлечении к административной ответственности виновных лиц, общая сумма наложенных на них штрафов составила 201 тысячу рублей. С целью разъяснения законодательства в указанной сфере специалистами Управления в Орловской области было проведено 38 профилактических визитов, 391 консультирование юридических лиц и предпринимателей, а также 41 информирование.

ИА «Орелград»