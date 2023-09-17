В «Бунинке» показали словарь на 26 языках

В областной библиотеке работает выставка «Сокровища языка – словари».

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, в отделе документов на иностранных языках заработала выставка «Сокровища языка – словари». Она проработает по 24 сентября 2023 года На ней представлены разнообразные словари на английском, немецком и французском языках. Особое внимание посетителей наверняка привлечет краткий словарь на 26 языках. Он относится к категории лингвистических словарей, отличающихся переводом не только на один, но и на несколько иностранных языков.

«Словарь – это справочная книга, которая содержит слова (или словосочетания, морфемы, идиомы и т.п.), расположенные в определенном порядке, — объясняют организаторы. — В зависимости от типа словарь объясняет значение описываемых единиц, дает их перевод на другой язык, сообщает разного рода информацию о них или о предметах, обозначаемых ими».

«Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из нее…», — цитируют в библиотеке писателя Анатоля Франса. Действительно, словари не просто дают перевод, они обогащают читателя новыми знаниями и способствуют развитию языка, как родного, так и иностранного. Стоит также отметить, что словари делятся на две большие группы: энциклопедические и лингвистические.

«Энциклопедические словари объясняют не слова как таковые, а сами предметы и понятия, ими обозначаемые, — говорят в «Бунинке». — Специальные энциклопедические словари посвящены определенным областям знаний – это литературные, философские, исторические и другие энциклопедии. В лингвистических словарях описывается не предмет или понятие как в энциклопедических, обозначаемое данным словом, а само это слово, т.е. дается характеристика слова как единицы языка: приводится значение слова, его грамматическая, орфографическая, орфоэпическая характеристики, указывается его стилевая принадлежность, его этимология и т.п.»

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»