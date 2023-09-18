На Орловщине закупка ноутбуков для школьников растянулась на полгода

Власти не могли найти достойного исполнителя.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании регионального правительства. Ответ перед своими коллегами держал руководитель департамента образования Алексей Карлов.

Ноутбуки потребовались для «Точек роста» — специальных образовательных центрах, которые создаются на базе школ в сёлах и малых городах в рамках всероссийской программы. Департамент нашёл для них несколько исполнителей, однако все они подвели государство. В частности, выяснилось, что ёмкость аккумуляторов в ноутбуках, которые предлагал один из поставщиков, ниже требуемой примерно в два раза.

В итоге обладминистрация решила заключить контракт с новым подрядчиком, а предыдущих внести в официальный список недобросовестных. Кроме того, губернатор Клычков выразил Карлову своё недовольство таким медлительным исполнением важного задания.

«Слов нет. То, что я вижу, это высшая степень плохого отношения к поставленным задачам», — высказался Клычков.

ИА «Орелград»